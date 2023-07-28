Общество 28 июля 2023, 16:31 Психолог Мироненко рассказала, что склонные к оптимизму люди не всегда адекватно оценивают риски

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Оптимизм опасен тем, что людям с этим качеством не всегда адекватно удается оценить себя и риски. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Специалист объяснила, что сосредоточенность только на хороших моментах создает видимость контроля, ведь людям приятно думать, что «все будет хорошо», написали «Дни.ру».

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Мироненко порекомендовала учиться на своих ошибках, если ожидания из раза в раз не оправдываются.