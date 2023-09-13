Общество 13 сентября 2023, 15:16 Психолог Мирная: замужняя женщина фантазирует о близости с другим, когда у нее пропадает интерес к супругу

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Психолог, сексолог Инна Мирная в разговоре с изданием «Страсти» объяснила причину появляения эротических снов у замужних женщин.

По словам эксперта, еще Зигмунд Фрейд говорил, что сны представляют проекцию наших подавленных фантазий.

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«Мы можем толковать наши сны, как отражение этих скрытых желаний и того, что происходит с нами в реальной жизни», — добавила Мирная.

Зачастую замужняя женщина фантазирует о сексе с другим мужчиной, когда у нее пропадает сексуальный интерес к партнеру. Иногда влечение може уйти из-за ссоры или обиды, добавила психолог.