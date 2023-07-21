Общество 21 июля 2023, 15:33 Психолог Мирная заявила, что современные трудовые мероприятия в школе могут принести много пользы детям

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Психолог Инна Мирная в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» отметила пользу занятий по трудам в школе, объяснив это тем, что они смогут благоприятно повлиять для детей. Например, школьники смогут обучиться самым простым бытовым вещам.

Не все дети готовы трудиться, но если подобрать для них мелкую работу, исходя из их психического возраста, то можно с легкостью увлечь их инициативой, написал сайт kp.ru.

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Мирная вспомнила, как они всем классом оттирали пятна чернил ручек от парты и мыли полы. По ее словам, именно такие занятия объединяют класс и сближают детей.