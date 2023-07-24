Общество 24 июля 2023, 11:14 Психолог Мирная рассказала, почему Бузова не может встретить любовь Психолог Мирная: Бузова находится в созависимых отношениях со своими избранниками

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Психолог Инна Мирная в разговоре с изданием «Страсти» назвала основную причину одиночества известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Специалист считает, что у артистки есть склонность к созависимым отношениям. Ее созависимость сформировалась еще в детстве. С одной стороны, родители певицы держали ее в строгости, с другой — она начала работать в раннем возрасте и заботиться о себе сама.

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Бузова была лишена безусловной родительской любви, которую она теперь ищет в отношениях с мужчинами, добавила Мирная.