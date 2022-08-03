Психолог Мильто объяснила, как сделать жизнь более продуктивной

Кандидат психологических наук Елена Мильто перечислила паттерны поведения, от которых следует избавиться, чтобы получать от жизни максимум удовольствия. Об этом написала Lenta.ru.

По словам специалиста, успеть везде физически просто невозможно. Человеку важно фокусироваться только на тех делах, которые для него по-настоящему важные. Например, можно успевать делать за день девять важных дел: одно самое большое, три средних и пять мелких.

Эксперт порекомендовала учиться говорить «нет" людям, тем самым заботясь о своих истинных потребностях.

«Быть хорошим для всех возможно, всегда найдется недовольный. Учись говорить „нет“», — сказала она.

Мильто подчеркнула, что для эффективности жизни не стоит существовать в режиме перелистывания календаря. Такие люди живут днем сурка, словно перелистывая день за днем, год за годом.

«В этом случае главная проблема — отсутствие интереса и осознанности. Это можно исправить с помощью умения говорить „стоп“ и отказе от быстрых решений, прогулок галопом, спонтанных покупок на автомате и так далее», — резюмировала психолог.