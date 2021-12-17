Психолог Мильто дала рекомендации, как справиться с предпраздничным стрессом
Психолог Елена Мильто рассказала, как преодолеть предпраздничный стресс из-за необходимости завершить все дела. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Она посоветовала разобраться с расстановкой приоритетов. Для этого следует составить список дел и поделить его по уровням важности.
Определить самые срочные и важные дела, менее важные — которые хотелось бы сделать, но можно обойтись и без них. И самые неважные — которые можно отложить на потом.
Также следует выделить время для себя и слушать свои желания.