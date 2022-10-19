Психолог Миллер рассказала, что побороть тревожность можно с помощью изменения мыслей | 360°

Общество 19 октября 2022, 15:39 Психолог Миллер рассказала, что побороть тревожность можно с помощью изменения мыслей

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Когнитивная-поведенческая терапия, которая заключается в изменении мыслей, поможет побороть сильную тревожность. Об этом РИА ФАН рассказала психолог Александра Миллер.

По данным фонда «Общественное мнение», большая часть населения России (около 70%) пребывают в состоянии тревожности на фоне нестабильной обстановки в мире.

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Специалист считает, что справиться с таким состоянием поможет смена мыслей.

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«Решить эту проблему можно только когнитивной-поведенческой терапией, а именно: изменением мыслей и, как следствие, своего поведения», — отметила психолог.

Миллер подчеркнула, что релаксации и спорт станут приятным дополнением и усилят желаемый эффект.