Психолог Миллер объяснила, как определить готовность ребенка к школе
Психолог Арина Миллер рассказала, что готовность ребенка к школе определяется не только умением читать и писать. Критерии оценки в этом вопросе гораздо сложнее, сообщила «Газета.ru».
«Это интеллектуальная готовность, эмоциональная готовность и социальная готовность», — пояснила Миллер.
По данным сайта kp.ru, интеллектуальная готовность означает умение концентрировать внимание, развитую мелкую моторику, наличие навыка саморегуляции. У большинства детей к шести-семи годам эти качества уже есть.
Эмоциональная готовность заключается в умении управлять своими эмоциями и наличии мотивации к обучению.
Социальная готовность определяется способностью вливаться в коллектив, находить новых знакомых, решать конфликтные ситуации.
Психолог Мария Ермакова уточнила, что есть еще и познавательная готовность, которая нужна для начала обучения в школе. О ней говорит развитое понятийное мышление, то есть умение ребенка анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, мыслить абстрактно.