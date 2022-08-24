Психолог Миллер объяснила, как определить готовность ребенка к школе

Психолог Арина Миллер рассказала, что готовность ребенка к школе определяется не только умением читать и писать. Критерии оценки в этом вопросе гораздо сложнее, сообщила «Газета.ru».

«Это интеллектуальная готовность, эмоциональная готовность и социальная готовность», — пояснила Миллер.

По данным сайта kp.ru, интеллектуальная готовность означает умение концентрировать внимание, развитую мелкую моторику, наличие навыка саморегуляции. У большинства детей к шести-семи годам эти качества уже есть.

Эмоциональная готовность заключается в умении управлять своими эмоциями и наличии мотивации к обучению.

Социальная готовность определяется способностью вливаться в коллектив, находить новых знакомых, решать конфликтные ситуации.

Психолог Мария Ермакова уточнила, что есть еще и познавательная готовность, которая нужна для начала обучения в школе. О ней говорит развитое понятийное мышление, то есть умение ребенка анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, мыслить абстрактно.