Психолог Микеладзе рассказала, как вернуть работоспособность в пандемию

Многие сталкиваются со стрессом, а также с изменением жизненных и рабочих условий в период пандемии коронавируса. Это может вызвать апатию и снижение работоспособности. Психолог Лика Микеладзе рассказала для сайта kp.ru, как справиться с хандрой и вернуть работоспособность.

В первую очередь нужно задуматься о мотивации. Самок важное — помнить о ней тогда, когда дело уже начато, но появляется соблазн бросить его, не доводя до конца. При этом мотивация может быть индивидуальна для каждого — нужно найти то, что мотивирует конкретно вас.

Если в процессе работы что-то отвлекает, можно попробовать предусмотреть эти отвлекающие факторы заранее. Психолог порекомендовала записать на бумаге, какие могут возникнуть препятствия. Это поможет избежать отвлечения, когда возникнет такой соблазн.

Кроме того, стоит формулировать план задач уже по ходу дела. То есть, не ставить перед собой сразу конечную цель, а идти к ней небольшими шагами — так будет проще сконцентрироваться на работе, считает специалист.