23 апреля 2024, 15:34
Психолог Михайлина посоветовала не доверять «друзьям на час» личную информацию
Психолог Елена Михайлина в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» призвала россиян не раскрывать личную информацию так называемым «друзьям на час».
В последнее время в Сети появилось множество объявлений о друзьях, которые предлагают стать собеседником за определенную сумму денег. Как пояснила специалист, авторы этих предложений пытаются сбежать от одиночества, а заодно и заработать.
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«Чем он может помочь, сказать трудно. А вот навредить, использовать полученную информацию против заказчика или просто нечаянно расковырять рану вполне способен», — процитировал kp.ru специалиста.
Люди на фоне личностных проблем готовы платить незнакомцам не только за беседу, но и за возможность вместе провести праздники, добавила Михайлина.
Психология
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