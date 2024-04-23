Общество 23 апреля 2024, 15:34 Психолог Михайлина посоветовала не доверять «друзьям на час» личную информацию

Читать 360tv в

Психолог Елена Михайлина в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» призвала россиян не раскрывать личную информацию так называемым «друзьям на час».

В последнее время в Сети появилось множество объявлений о друзьях, которые предлагают стать собеседником за определенную сумму денег. Как пояснила специалист, авторы этих предложений пытаются сбежать от одиночества, а заодно и заработать.

Реклама

«Чем он может помочь, сказать трудно. А вот навредить, использовать полученную информацию против заказчика или просто нечаянно расковырять рану вполне способен», — процитировал kp.ru специалиста.

Люди на фоне личностных проблем готовы платить незнакомцам не только за беседу, но и за возможность вместе провести праздники, добавила Михайлина.