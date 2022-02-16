Психолог Михаил Хорс: игроманию включили в реестр официальных психических заболеваний

Игромания включена в реестр официальных психических заболеваний — такая же зависимость, как алкоголизм и наркозависимость. Об этом Pravda.Ru рассказал психолог Михаил Хорс.

«В обществе бытует мнение, что игроманы — это люди, которые получают большое удовольствие от игры, поэтому не могут от нее отказаться. На самом деле, игроманию можно выявить по одному яркому симптому: игроманы без игры не могут получать удовольствие от жизни. Это и есть признак зависимости. То есть, от игры получают удовольствие многие люди, но игроманы без игры, без азарта, страдают. У них ломка, как у наркоманов. Только она не физиологическая, а биопсихологического характера», — пояснил специалист.

Он добавил, что игромания включена в официальный реестр психических заболеваний наряду с другими зависимостями. А в мире появляется все больше групп для игроманов, по аналогии с «анонимными алкоголиками».