Психолог Метелина рассказала, как понять, что мужчина готов к семейным отношениям

Если мужчина готов к серьезным отношениям с женщиной, он не будет «пропадать с горизонта» на несколько дней без объяснений, будет стараться демонстрировать свою заинтересованность. Как понять, что мужчина хочет заводить семью, в интервью Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

«Мужчины, готовые к семейным отношениям, есть. Они не пропадают с горизонта, их действия легко объяснимы. То есть, он пропал на три дня, потому что оказался в больнице, но при этом позвонил или написал: я в больнице. А если он пропал на три дня, а потом сказал, что у него были дела, то этот мужчина не для серьезных отношений, он хочет еще поиграть», — сказала Метелина.

При этом если мужчина вскоре после знакомства выдал вам ключи от квартиры и предложил жить вместе, это еще не значит, что он в вас влюблен, считает психолог. Бывает так, что мужчины ставят перед собой задачу завести серьезные отношения, а с кем — уже не так важно.

«На самом деле, если бы она не встретилась ему на пути, то ему встретилась бы другая женщина, которой он отдал бы ключи от своей квартиры. Просто у мужчин бывает период, когда он готов именно к длительным отношениям», — отметила психолог.