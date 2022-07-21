Психолог Метелина объяснила, для кого наряжаются женщины на самом деле

Психолог Алиса Метелина рассказала, для кого на самом деле одеваются женщины, и почему они время от времени носят неудобные каблуки. Об этом написало издание Pravda.Ru.

По словам психолога, каждая вещь и каждый составленный образ несет в себе свой посыл.

«Одежда — это заявление о себе. Если мы одеваемся в черное, серое, невзрачное, мешковатое, то мы даем посыл: пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Если мы надеваем короткую юбку, высокие каблуки, глубокое декольте, мы кричим: я самка, хочу, чтобы мужчины смотрели на меня и стремились со мной познакомиться. Если я надеваю длинное платье, сдержанное декольте, небольшой каблук, таким образом я говорю: я серьезная девушка с серьезными намерениями, буду хорошей женой, мамой», — отметила специалист.

Метелина добавила, что если бы женщины одевались только для себя, они бы всегда одевались так, как им удобно.

«Если я хочу позиционировать себя, выходя в мир, как женщина, то буду одеваться, подчеркивая свой гендер. Это необязательно декольте и короткая юбка. Это может быть обтягивающее платье. Как только я подчеркиваю свою женскую природу, то, что меня отличает от мужчин, значит, я выхожу в свет как женщина. Если я надеваю кроссовки, безразмерные штаны, куртку — я выхожу в свет как человек. Если бы женщины одевались только для себя, они бы всегда одевались, как удобно», — резюмировала психолог.