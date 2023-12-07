Общество 07 декабря 2023, 13:11 Психолог Метелина: елка и украшение квартиры помогут создать новогоднее настроение

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Создавать себе новогоднее настроение рекомендуется даже в случае высокой загруженности на работе или учебе. В этом помогут украшение квартиры и установка елки, сообщила психолог Алиса Метелина в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, такие ритуалы четко ассоциируются у каждого человека с праздником и состоянием предвкушения чуда. Также создать настроение помогут персональные атрибуты, например, запах хвои, мандаринов или венок над входной дверью.

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Кроме того, психолог посоветовала посмотреть новогодний фильм и прослушать праздничный плейлист.