Общество 25 августа 2023, 12:56 Психолог Метелева порекомендовала за несколько дней до учебного года будить ребенка по «школьному» графику

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Для того, чтобы адаптация к школе у ребенка прошла максимально сглаженной, необходимо установить режим дня и будить его по школьному графику. Об этом ИА НСН сообщила руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева.

По словам специалиста, обычно на восстановление хватает одной недели. Что касается учебного материала, то можно повторить полученные знания за прошлый год. Если ребенок быстро усваивает предмет, дополнительную подготовку можно не проводить.