13 апреля 2023, 16:22
Психолог Метальникова: успехом среди мужчин будет пользоваться цельная и искренняя женщина
С приходом весны многим людям хочется любви, внимания и заботы. О том, какие правила помогут женщинам встретить своего спутника жизни, рассказала психолог и коуч Александра Метальникова в беседе с «Общественной службой новостей».
По словам специалиста, внимание мужчин привлекают цельные, искренние и наполненные женщины. Они живут в гармонии и согласии с самой собой и точно знают, чего хотят от жизни.
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Психолог отметила, что успехом у противоположного пола будут пользоваться те женщины, которые наслаждаются каждым мгновением и понимают, что счастье не заключается только в мужчинах.
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