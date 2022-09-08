Психолог Метальникова рассказала, какой возраст критичен для брака | 360°

Общество 08 сентября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Метальникова рассказала, какой возраст критичен для брака Психолог Метальникова: в 42-45 лет у людей наступает кризис среднего возраста

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Коуч и психолог Александра Метальникова в разговоре с «Общественной службой новостей» назвала периоды возрастных кризисов, которые критичны для брака. По словам специалиста, 27–28, 37–39, 57–59 лет — момент проверки всех сфер жизни человека.

«В этот момент можно кардинально перестроить свою жизнь. В эти периоды хорошо все больше спрашивать себя про свои задачи, цели, миссию, все лучше понимать свои сильные и слабые стороны и все больше реализовывать себя. Иначе брак может не выдержать скопившихся в жизни противоречий и нереализованного потенциала», — сообщила психолог.

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В 42–45 лет у человека может наступить момент переоценки и переосмысления жизни, образоваться некая пустота в душе.

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«Возможен духовный кризис, ощущение бесполезности существования, пустота в душе. Могут заново всплыть неразрешенные в юности комплексы, бунтарство, а девать его вроде бы и некуда. Это может привести к обвинению ближних и к разводу», — отметила специалист.

Она порекомендовала не перекладывать на мужа и жену все то, что необходимо совершить в жизни самим, тогда получится избежать кризисов в семье.

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