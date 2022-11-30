Общество 30 ноября 2022, 17:47 Психолог Метальникова рассказала, как отучиться от матерных слов Психолог Метальникова посоветовала щипать себя каждый раз, когда хочется ругаться матом

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Психолог Александра Метальникова дала совет людям, привыкшим материться. Каждый раз, когда хочется использовать нецензурное выражение, нужно щипать себя, сообщила «Общественная служба новостей».

«Это включает телесную осознанность», — пояснила эксперт.

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Она отметила, что в последнее время люди стали ругаться матом чаще, так как общество в целом находится в состоянии нервного напряжения.

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Метальникова добавила, что самыми популярным матерными словами являются глагол, означающий сильное чувство усталости, а также существительное, созвучное со словом «конец».