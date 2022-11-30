30 ноября 2022, 17:47
Психолог Метальникова рассказала, как отучиться от матерных слов
Психолог Метальникова посоветовала щипать себя каждый раз, когда хочется ругаться матом
Психолог Александра Метальникова дала совет людям, привыкшим материться. Каждый раз, когда хочется использовать нецензурное выражение, нужно щипать себя, сообщила «Общественная служба новостей».
«Это включает телесную осознанность», — пояснила эксперт.
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Она отметила, что в последнее время люди стали ругаться матом чаще, так как общество в целом находится в состоянии нервного напряжения.
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Метальникова добавила, что самыми популярным матерными словами являются глагол, означающий сильное чувство усталости, а также существительное, созвучное со словом «конец».
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