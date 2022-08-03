Психолог Метальникова рассказала, как избавиться от навязчивой идеи похудеть

Навязчивая идея о похудении преследует многих женщин с подросткового возраста. Эти мысли сопровождаются периодическими попытками экстремального похудения, например, с помощью голодовок, и огромным стрессом. Часто такая идея-фикс мешает просто наслаждаться жизнью. Психолог Александра Метальникова в разговоре с Общественной службой новостей рассказала, как избавиться от «вируса похудения».

«Ответьте себе честно на вопрос: как изменится моя жизнь, когда я похудею? Что я буду чувствовать? Что я буду думать? Что я буду делать? Что станет для меня возможным? Какие свои мечты и желания я буду воплощать в жизнь?», — советует психолог.

Попробуйте записать все, что об этом думаете, и трезво оценить, действительно ли ваша жизнь изменится в лучшую сторону, если вы сбросите пару лишних килограммов.

Изучите принципы правильного питания по современным научным книгам о работе тела и мозга). Выберите для себя одно или два правила, которых хотите придерживаться в еде и в жизни, и придерживайтесь их как минимум 21 день.

Наконец, найдите что-то, что делает вас счастливой. Посвящайте больше времени хобби, заботе о себе, общению с близкими — тому, что приносит вам радость. Это поможет отвлекаться от навязчивых мыслей.