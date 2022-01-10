Психолог Метальникова предложила настроиться на идеальную жизнь в новом году с помощью упражнения

Психолог Александра Метальникова рассказала россиянам, какой способ поможет настроиться на идеальную жизнь в 2022 году. По словам специалиста, прошлый год оказался для многих довольно непростым, теперь только в силах каждого сделать так, чтобы этот год прошел иначе, написала «Общественная служба новостей».

«Первым делом нужно вспомнить, что самое классное, важное и интересное было в работе в прошлом году? Это поможет настроиться на лучшее, светлое, выделить важное, создать нужный настрой», — сообщила специалист.

Можно проделать одно простое, но эффективное упражнение. Для этого психолог предложила представить свой идеальный рабочий день и написать на листе бумаги три шага, которые помогут воплотить его в жизнь. В конце месяца она рекомендует вернуться к этому списку и добавить туда новые идеи.

«Так будет лучше, веселее и спокойнее. Подумайте, чего вы хотите в этом году на работе для себя? Однажды полицейский все это и так понял, что больше всего ему в работе нравятся разговоры с людьми. В итоге он стал психологом», — резюмировала психолог.