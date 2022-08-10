Психолог Метальникова перечислила секреты долголетия

Психолог Александра Метальникова в беседе с «Общественной службой новостей» перечислила главные секреты долголетия. По ее словам, прежде всего стоит задать себе простой вопрос: «Зачем доживать до ста лет?».

«Если у него [человека] будут подлинно интересные, глубокие, важные в ощущениях, достойные по уровню задачи, к тому же приносящие благо всему человечеству — уж будьте уверены, тело само выведет вас на информацию о том, как питаться правильно, поднимет в шесть утра и поставит под холодный душ. Или окунет в рассветное море», — сказала Метальникова.

Психолог также посоветовала правильно формировать мировоззрение. По ее словам, несчастные, злые, обиженные и страдающие люди никогда не живут долго.

Оно рекомендовала наслаждаться не мечтами о лучшей жизни, а каждодневными событиями.

«Лучами солнца, подъездной пылью, каплями дождя на лице, крепким дружеским объятием, пением птиц и шумом волн, пусть даже в записи. Открывайте глаза, уши и поры кожи. Чем больше жизнь будет уверена, что нравится вам, тем на долгий срок ей захочется остаться с вами рядом», — резюмировала Метальникова.