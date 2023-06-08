08 июня 2023, 17:49
Психолог Мешкова посоветовала родителям не кормить своих детей насильно
Не стоит заставлять ребенка насильно есть, если в данный момент времени он этого не хочет. В противном случае в будущем у детей могут сформироваться расстройства пищевого поведения, сообщила кандидат психологических наук Татьяна Мешкова сайту kp.ru.
По словам специалиста, родителям необходимо предоставлять ребенку выбор, что и сколько ему съесть за столом. Также следует выработать четкое время для завтрака, обеда и ужина.
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Психолог отметила, что от просмотра телевизора и планшета во время приема пищи рекомендуется воздержаться.
Дети
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