Общество 08 июня 2023, 17:49 Психолог Мешкова посоветовала родителям не кормить своих детей насильно

Читать 360tv в

Не стоит заставлять ребенка насильно есть, если в данный момент времени он этого не хочет. В противном случае в будущем у детей могут сформироваться расстройства пищевого поведения, сообщила кандидат психологических наук Татьяна Мешкова сайту kp.ru.

По словам специалиста, родителям необходимо предоставлять ребенку выбор, что и сколько ему съесть за столом. Также следует выработать четкое время для завтрака, обеда и ужина.

Реклама

Психолог отметила, что от просмотра телевизора и планшета во время приема пищи рекомендуется воздержаться.