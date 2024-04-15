Общество 15 апреля 2024, 14:02 Психолог Мещерякова посоветовала уделить внимание эмоциональному настрою ребенка перед ЕГЭ

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Близится пора сдачи единого государственного экзамена, в связи с чем становится все более актуальным вопрос репетиторства. Однако не стоит думать, что дополнительные занятия научат школьника всему за несколько месяцев, передала слова психолога Анастасии Мещеряковой «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, домашние учителя лишь помогают детям систематизировать знания перед ЕГЭ. Однако опытные профессионалы также уделяют внимание эмоциональному настрою.

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Об этом важно не забывать и родителям, отметила специалист. Она посоветовала давать ребенку время на отдых и чаще хвалить его за успехи.