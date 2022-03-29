Психолог Мещерина рассказала о природе ненависти

Психолог Виктория Мещерина рассказала, откуда берется ненависть и как от нее избавиться, сообщила Pravda.Ru.

Мещерина отметила, что ненависть — это сильная эмоция, которая возникает только к тем людям, к которым человек неравнодушен.

«Обижаемся и ненавидим мы только очень значимых и близких людей. Если у меня внутри ненависть к кому-то, значит, этот человек или группа людей мне были очень дороги и значимы для меня», — пояснила она.

По словам эксперта, лучший способ избавиться от этого чувства — поговорить с объектом ненависти. Если высказать все обиды, ненависть уйдет.