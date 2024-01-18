Общество 18 января 2024, 15:51 Психолог Матур: боязнь общения с красивыми людьми объясняется неуверенностью в себе

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Многие люди остерегаются общения с красивыми людьми и не проявляют никакой инициативы. Это объясняется неуверенностью в себе и своих силах, сообщила психолог Ксения Матур сайту «КП-Ижевск».

По словам специалиста, люди не делают первый шаг к общению с противоположным полом из-за собственных комплексов. Недовольство своей внешностью отталкивает от симпатичных людей, с которыми можно было бы построить отношения, сообщил сайтudm-info.ru.

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Не стоит думать, что красивый человек отвергнет лишь из-за внешности, отметила психолог. Лучше сделать первый шаг, чем строить ложные ожидания и упускать возможности.