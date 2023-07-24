Общество 24 июля 2023, 14:04 Психолог Матари заявила, что при наличии долгов необходимо перестать покупать вещи, которые нельзя себе позволить

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Психолог Анна Матари в разговоре с «Газетой.Ru» порекомендовала россиянам, которые не могут вылезти из долговой зависимости, перестать покупать вещи, которые они не могут себе позволить.

По словам специалиста, важно каждый месяц выделять сумму на базовые потребности: еду, оплату жилья, здоровье и детей. Все остальные расходы можно сократить, или же поискать возможности дополнительного заработка.

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Матари добавила, что иметь долги — это нормально, они не должны отравлять жизнь. Вы имеете право расслабиться, даже если есть временные сложности, отметила психолог.