10 июля 2023, 19:16
Психолог Масолова порекомендовала записывать задачи на день для избавления от синдрома белого кролика
Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова в разговоре с изданием Pravda.Ru дала советы россиянам, как избавиться от синдрома белого кролика и начать выполнять запланированные дела.
Эксперт порекомендовала для начала остановиться и прислушаться к себе — к своим ощущениям тела и чувствам. Если делать это упражнение хотя бы три раза в день, то можно оценить реальность и понять, что в действительности происходит.
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Масолова предложила прописывать задачи на день, а затем проследить, насколько эффективно они выполняются. Такое упражнение поможет структурировать распорядок дня и позволит своевременно решать поставленные цели.
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