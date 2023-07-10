Общество 10 июля 2023, 19:16 Психолог Масолова порекомендовала записывать задачи на день для избавления от синдрома белого кролика

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Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова в разговоре с изданием Pravda.Ru дала советы россиянам, как избавиться от синдрома белого кролика и начать выполнять запланированные дела.

Эксперт порекомендовала для начала остановиться и прислушаться к себе — к своим ощущениям тела и чувствам. Если делать это упражнение хотя бы три раза в день, то можно оценить реальность и понять, что в действительности происходит.

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Масолова предложила прописывать задачи на день, а затем проследить, насколько эффективно они выполняются. Такое упражнение поможет структурировать распорядок дня и позволит своевременно решать поставленные цели.