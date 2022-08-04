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    04 августа 2022, 12:01

    Психолог Масолова дала советы для успешного прохождения собеседования

    Оксана Лавнюженко

    Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова рассказала, какими приемами можно воспользоваться, чтобы собеседование для кандидата на вакансию закончилось успешно. Об этом написал «ФедералПресс».

    Психолог Масолова дала советы для успешного прохождения собеседования

    По словам специалиста, первое, что стоит сделать, это расположить к себе человека.

    «Важно расположить к себе человека: контактом глаза в глаза, не смотреть в сторону или вниз, а смотреть на собеседника в тот момент, когда он что-то вам говорит», — подчеркнула она.

    Масолова также порекомендовала использовать прием ратификации, то есть поддерживать речь собеседника минимальным поощрением как вербального, так и невербального характера. Это может быть как легкая улыбка, кивки головой во время монолога собеседника, так и слова, сказанные вполголоса.

    Во время онлайн-собеседования необходимо опрятно одеться, сесть на незахламленном фоне и немного подальше от камеры. Во время разговора точно не стоит произносить эмоциональные вещи. О себе необходимо говорить в первом лице.