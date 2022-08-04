Психолог Масолова дала советы для успешного прохождения собеседования

Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова рассказала, какими приемами можно воспользоваться, чтобы собеседование для кандидата на вакансию закончилось успешно. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, первое, что стоит сделать, это расположить к себе человека.

«Важно расположить к себе человека: контактом глаза в глаза, не смотреть в сторону или вниз, а смотреть на собеседника в тот момент, когда он что-то вам говорит», — подчеркнула она.

Масолова также порекомендовала использовать прием ратификации, то есть поддерживать речь собеседника минимальным поощрением как вербального, так и невербального характера. Это может быть как легкая улыбка, кивки головой во время монолога собеседника, так и слова, сказанные вполголоса.

Во время онлайн-собеседования необходимо опрятно одеться, сесть на незахламленном фоне и немного подальше от камеры. Во время разговора точно не стоит произносить эмоциональные вещи. О себе необходимо говорить в первом лице.