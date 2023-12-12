Общество 12 декабря 2023, 16:06 Психолог Маслова рассказала, что больше всего мужчины на Новый год боятся продешевить с подарком любимой женщине

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Психолог Наталья Маслова в разговоре с изданием Life рассказала, что многие мужчины, выбирая подарок на Новый год второй половине, боятся продешевить или не угадать тренды.

Мужчина, действительно любящий женщину, стремится продемонстрировать свою щедрость и состоятельность.

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«Чтобы угадать тот ценовой порог, который будет комфортным и для мужчины, и для его избранницы, надо сделать акцент не на известные бренды. Не угадать тренды, говоря по-русски, подарить что-то немодное», — сообщила специалист.

Маслова добавила, что подарок — это не только знак внимания, но и ответная реакция партнера.