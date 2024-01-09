Общество 09 января 2024, 10:52 Психолог Мартынов посоветовал налаживать эмоциональное состояние после праздников общением с друзьями

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Руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья, клинический психолог Сергей Мартынов в беседе с изданием Life рассказал россиянам, как наладить эмоциональное состояние после праздников и влиться в рабочий процесс.

Первым делом эксперт посоветовал больше общаться с друзьями и коллегами. Любой разговор, по его словам, может стать источником вдохновения для следующих побед. Также важно отмечать, что вас наполняет, а какие действия понижают настроение.

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Мартынов порекомендовал расслабиться и представить то место, где вы когда-то чувствовали себя спокойно. Можно попробовать рассмотреть детали, а затем перенести это состояние в реальную жизнь.