08 сентября 2023, 12:28
Психолог Маркова рассказала, что прощенная измена может вызвать психоз
Многие женщины пытаются простить измену ради сохранения семьи, однако это чревато серьезными проблемами. Об этом «Подмосковью сегодня» рассказала психолог Ольга Маркова.
Она объяснила, что подсознательно женщина будет возвращаться к мысли о неверности и ругать себя, мучиться чувством вины. Во-первых, это сильно бьет по самооценке. А если долго жить в самокопании, то это может довести до психозов и нервных расстройств.
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Как добавил «Крым 24», чтобы действительно простить партнера и не навредить себе, нужна работать над отношениями и обсудить случившееся, разделить ответственность.
психология
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