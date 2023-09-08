Общество 08 сентября 2023, 12:28 Психолог Маркова рассказала, что прощенная измена может вызвать психоз

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Многие женщины пытаются простить измену ради сохранения семьи, однако это чревато серьезными проблемами. Об этом «Подмосковью сегодня» рассказала психолог Ольга Маркова.

Она объяснила, что подсознательно женщина будет возвращаться к мысли о неверности и ругать себя, мучиться чувством вины. Во-первых, это сильно бьет по самооценке. А если долго жить в самокопании, то это может довести до психозов и нервных расстройств.

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Как добавил «Крым 24», чтобы действительно простить партнера и не навредить себе, нужна работать над отношениями и обсудить случившееся, разделить ответственность.

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