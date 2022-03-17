Психолог Маркиянова дала совет, как адаптироваться к блокировке Instagram

Психолог Ольга Маркиянова рассказала, как адаптироваться к блокировке Instagram. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По ее мнению, все пользователи очень привыкли к соцсети, поэтому без нее могут чувствовать себя некомфортно. Психолог отметила, что вместе с блокировкой освободилось время, в которое люди смогут понять, чего им на самом деле хочется.

«Все происходящее возвращает нас в текущий момент, значит, выводит из состояния стресса и дает больше возможности обращать внимания на самого себя», — заключила Маркиянова.

Ранее доцент факультета права НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук Тимур Соколов рассказал, что в российском законодательстве нет запретов на пользование VPN-сервисами, которые предоставляют доступ к заблокированной социальной сети.