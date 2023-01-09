Общество 09 января 2023, 14:17 Психолог Марина Гладышева посоветовала не оправдывать себя за лишние праздничные траты freepik

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Психолог Марина Гладышева призвала не договариваться с собой и не оправдывать ненужных покупок, а, наоборот, немного «погрызть» себя. Об этом специалист рассказала сайту News.ru.

По ее словам, попытки себя оправдать ни к чему не приведут. Напротив, полезнее признать свои ошибки, чтобы скорее вернуть трезвость суждений и холодный рассудок. И спланировать свой дальнейший бюджет на январь с сокращением трат.

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«При необдуманных тратах и правда лучше себя „погрызть“, вернуться к адекватности и понять, что в январе тратить придется заметно меньше. Не нужны никакие оправдания, и самообман тоже не нужен», — сказала Марина Гладышева.

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Она подчеркнула, что так можно избежать неприятных моментов в будущем. Потому что лучше заранее просчитывать свои траты. Ведь вернуться в реальность в любом случае придется, как бы неприятно это ни было. Гораздо проще избежать этого перехода, если до праздников хорошо продумать, сколько и на что можно потратить.