Общество 24 июля 2023, 17:32 Психолог Марина Философ рассказала, что в борьбе с постоянными опозданиями помогает смена работы

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Если человек все время опаздывает на работу, то нужно ответить себе на вопрос, нравится ли она ему. Возможно, причина именно в том, что он просто не стремится попасть туда вовремя. Об этом News.ru психолог Марина Философ.

Она объяснила, что при хронической непунктуальности нужно поискать причины, которые ее вызывают. А потом попробовать их устранить. Кроме того, специалист рекомендовала закладывать время на сборы и утренние процедуры. А также установить дополнительный будильник, который напомнит, что скоро пора выходить.

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