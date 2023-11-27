Общество 27 ноября 2023, 10:34 Психолог Мансурова посоветовала тревожным людям не пить кофе во второй половине дня

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Кофе может спровоцировать паническую атаку. Людям с предрасположенностью к внезапным приступам тревоги не стоит пить его во второй половине дня, сообщила психолог Ирина Мансурова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, альтернативой станут некрепкий напиток без кофеина и черный чай. Если же приступ все-таки случился, то в этой ситуации человеку важно обеспечить доступ к кислороду и переключить свое внимание.

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Так, можно сместить фокус на окружающие предметы; стоит внимательно их осмотреть и мысленно описать, отметила психолог.