Общество 15 января 2024, 17:01 Психолог Мансурова посоветовала бороться с синдромом «голубого понедельника» с помощью дыхательных упражнений

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Победить так называемый синдром голубого понедельника (Blue Monday), который иначе называют самым депрессивным днем в году, помогут дыхательные упражнения. Об этом изданию Life сообщила психолог Ирина Мансурова.

Специалист порекомендовала делать циклические вздохи: вдох примерно за четыре секунды, выдох — за восемь. Еще один ее совет — принять ванну с магниевой солью (один килограмм на всю ванну).

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«При стрессе из клеток выходят ионы магния, за счет чего еще больше усугубляются нервозность и раздражение», — сообщила Мансурова.