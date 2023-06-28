Общество 28 июня 2023, 18:40 Психолог Манина посоветовала отстаивать свои границы вежливо и твердо

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Если человека одолевают с непрошенными советами, то нужно вежливо и твердо сказать об этом. Как отстаивать свои личные границы, радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Мария Манина.

Она подчеркнула, что не стоит грубить. Следует выбирать корректные формулировки, которые не заденут собеседника.

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«Психологи учат защищать свои личные границы экологично. Когда мы сохраняем свою целостность так, чтобы другому человеку не было плохо. Мы думаем, как сказать вежливо, но твердо», — сказала Мария Манина.

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