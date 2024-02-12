12 февраля 2024, 11:24
Психолог Мамчур: не стоит чрезмерно баловать ребенка во время болезни
Психолог Полина Мамчур посоветовала родителям сохранять спокойствие и не ограничивать ребенка в действиях при болезни. Кроме того, не стоит чрезмерно баловать чадо, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
По ее словам, взрослые зачастую покупают новые игрушки или сладости, чтобы порадовать детей, которые переносят, например, простуду.
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«Не исключено, что болезнь в таком случае может стать для ребенка способом привлечения внимания или достижения запретных желаний», — пояснила специалист.
Есть вероятность, что при данных обстоятельствах дети станут более капризными и раздраженными, добавила Мамчур.
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Психология
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