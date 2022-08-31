Психолог Малышева рассказала, чем полезна школьная форма

Школьная форма помогает детям сконцентрироваться на учебе, а также уравнивает их, исключая возможность смеяться над кем-то из учеников из-за внешнего вида. Таким мнением с Lenta.ru поделилась психолог Наталья Малышева.

«Помню, как тяжело приходилось детям из семей с низким достатком, когда в 90-х отменили школьную форму. Регулярные насмешки, упреки и унижения доводили отдельную группу детей до депрессий и отбивали желание ходить в школу», — отметила психолог.

Форма не дискриминирует ребенка по отношению к другим ученикам. В таких условиях шансы постановки целей и их реализации возрастают, считает Малышева.