Психолог Малышева объяснила, каким образом стоит бороться с преследователями

Психолог Наталья Малышева объяснила, какие способы помогут бороться с преследователями, особенно в тех случаях, когда полиция бездействует. Об этом она сообщила в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам специалиста, она сама не раз становилась свидетелем случаев, когда мужчина не давал прохода женщине.

«На моих глазах разворачивалась история, когда парень преследовал девушку, не давал ей уйти. Она пыталась мирно поговорить и расстаться. Но когда мужчина орет „ты мне причинила боль и ты за это ответишь“ — со стороны это выглядит нелепо. Возможно, дело в том, что мы вырастили инфантильное, безответственное поколение. У них есть абсолютно все и они не приучены к труду, часто не занимаются ничем, кроме как собой и интернетом. Эмоциональные всплески находят выход в сексуальной энергии. Прогресс играет не на руку психологическому состоянию людей», — рассказала Малышева.

Психолог посоветовала вмешаться в ситуацию родственникам, которые знают о преследованиях, чтобы закрыть конфликт в самом его начале и не допустить плачевных последствий.