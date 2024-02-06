Общество 06 февраля 2024, 18:44 Психолог Малыгина назвала вредным новый тренд в Сети «А кто теперь кому не пара, Володенька?»

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Новый тренд в Сети «А кто теперь кому не пара, Володенька?», суть которого состоит в том, чтобы показать, как похорошела женщина после расставания с бывшим партнером, вредит прекрасной половине человечества. Таким мнением с интернет-изданием «Подмосковье Сегодня» поделилась психолог Анна Малыгина.

По ее словам, выкладывая фото преображения, женщины не повышают самооценку, а лишь еще сильнее зацикливаются на прошлом. Вместо того, чтобы строить новые отношения и радоваться своим успехам, они тратят время на то, чтобы что-то доказать бывшим партнерам. Как добавило Utro.ru, новый тренд мешает женщинам сконцентрироваться на своем будущем.

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«Никому не понравится женщина, которая вечно что-то доказывает другим. Особенно, если это какой-то Володенька из пятого подъезда», — отметила психолог.

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