Психолог Малюта рассказала, как расслабиться в период стресса | 360°

Общество 26 сентября 2022, 22:09 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Малюта рассказала, как расслабиться в период стресса Психолог Алена Малюта назвала пять рабочих способов отвлечься от тревоги Pxhere

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Даже когда кажется, что жизнь летит под откос, нужно иногда уделять время себе и расслабляться, чтобы не сойти с ума. В разговоре с Life психолог Алена Малюта назвала пять способов отвлечься от стресса и тревоги.

В первую очередь нужно пытаться жить сейчас, не накручивая себя мыслями о будущем, уделять время повседневным делам.

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«Даже простая прогулка на природе может принести огромный позитив, если отвлечься от тягостных дум», — отметила психолог.

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Хорошо помогают отвлечься от тягостных мыслей дела — работа, учеба, спорт.

«Поэтому так важно иметь дело, которое если не удовольствие приносит, то, по крайней мере, позволяет уделять ему максимальное внимание», — сказала Малюта.

Времяпрепровождение с близкими и забота о них тоже снимут напряжение. Когда мы помогаем кому-то, плохие мысли уходят на задний план, заметила психолог.

Часто тревога одолевает из-за низкой самооценки. Уверенность, что все будет хорошо, приходит с осознанием того, что вы сильный и самодостаточный человек, который в состоянии решить любые проблемы.

«Составьте перечень своих сильных черт, достижений, побед и поймете, что у вас не все так плохо», — посоветовала специалист.

Если ничего не помогает справиться с тревожностью, можно обратиться за помощью к психотерапевту.

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