Общество 19 декабря 2023, 11:28 Психолог Малетина посоветовала родителям не разрушать веру детей в Деда Мороза

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Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталия Малетина в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что вера в Деда Мороза в детстве — определенный показатель нормального эмоционального развития ребенка. Родители всеми возможными способами должны ее поддерживать у детей.

Если ребенок не верит в сказочных персонажей, здесь нет ничего плохого, другой вопрос в том, почему родители решили воспитывать ребенка в такой «гиперреалистичной обстановке».

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По мере взросления дети научаются различать сказку и реальность, и каких-то специальных бесед на эту тему проводить не нужно, добавила психолог.