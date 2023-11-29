Общество 29 ноября 2023, 16:43 Психолог Малахова посоветовала заранее озвучивать ребенку правила поведения во избежание конфликтов

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Психолог Полина Махалова рассказала, как избежать конфликтов и недопонимания в отношениях с ребенком. Во избежание напряженной атмосферы нужно научиться договариваться заранее, объяснила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Она посоветовала объяснять детям правила поведения перед возможной стрессовой ситуацией.

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«Например: „Мы поедем в гости к бабушке, там есть собака. Ее можно гладить, но нельзя обижать и тянуть за хвост — она рассердится. Еще у бабушки много книжек и альбомов — их можно смотреть. Бегать нельзя“», — отметила Махалова.

По ее словам, подобные рассказы позволят ребенку понять, чего от него ожидают.