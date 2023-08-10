10 августа 2023, 12:57
Психолог Малахова посоветовала родителям выстроить режим сна для ребенка, чтобы тот начал учебный год без стресса
Для того, чтобы ребенок не испытывал лишних переживаний перед началом учебного года, важно выстроить его распорядок дня и наладить режим сна. Об этом «ФедералПресс» сообщила психолог Полина Малахова.
Родителям необходимо показывать детям правильный режим своим собственным примером.
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«Важно вовремя отправлять ребенка спать, чтобы он успевал высыпаться. И телефон в постели не способствует засыпанию», — сказала специалист.
Можно предложить ребенку перед сном почитать книгу. Таким образом он сможет быстрее заснуть, а также выработает в себе полезную привычку.
Дети
психология
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