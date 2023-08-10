Общество 10 августа 2023, 12:57 Психолог Малахова посоветовала родителям выстроить режим сна для ребенка, чтобы тот начал учебный год без стресса

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Для того, чтобы ребенок не испытывал лишних переживаний перед началом учебного года, важно выстроить его распорядок дня и наладить режим сна. Об этом «ФедералПресс» сообщила психолог Полина Малахова.

Родителям необходимо показывать детям правильный режим своим собственным примером.

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«Важно вовремя отправлять ребенка спать, чтобы он успевал высыпаться. И телефон в постели не способствует засыпанию», — сказала специалист.

Можно предложить ребенку перед сном почитать книгу. Таким образом он сможет быстрее заснуть, а также выработает в себе полезную привычку.