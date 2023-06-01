Общество 01 июня 2023, 14:15 Психолог Малахова посоветовала приучать ребенка к труда на даче, устанавливая правила

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Если родители считают, что работа на даче в летнее время важна для всей семьи, то нужно устанавливать для чада определенные правила. Об этом «ФедералПресс» рассказала детский психолог Полина Малахова.

По ее словам, нет ничего плохого в том, чтобы приучать ребенка к труду. Но помощь должна быть четко оговоренной и укладываться в определенные рамки.

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«Если родители считают важным научить ребенка работе в огороде, значит, должны ему об этом сказать: „Ребенок, мы считаем важным, чтобы ты умел огородничать. Поэтому до 18 лет будешь работать на семейной фазенде по два часа в день. После 18 делай что хочешь“», — отметила Полина Малахова.

Она также посоветовала показывать личный пример. Очень часто дети сами начинают интересоваться тем, чем занимаются взрослые.

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