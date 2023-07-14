14 июля 2023, 18:03
Психолог Малахова посоветовала оценить свои ресурсы и возможности до зачатия ребенка
Разговор о детях лучше завести до того, как пара создает семью, и обсудить заранее все важные моменты. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Полина Малахова.
Она порекомендовала обговорить ключевые моменты воспитания и взгляды каждого на них. Также очень важно оценить свои возможности и ресурсы, которые необходимы для ребенка.
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«Кроме того, дети требуют ресурсов: временных, территориальных, финансовых и так далее. Есть ли они у семьи?» — отметила Полина Малахова.
Семья
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