Общество 14 июля 2023, 18:03 Психолог Малахова посоветовала оценить свои ресурсы и возможности до зачатия ребенка

Читать 360tv в

Разговор о детях лучше завести до того, как пара создает семью, и обсудить заранее все важные моменты. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Полина Малахова.

Она порекомендовала обговорить ключевые моменты воспитания и взгляды каждого на них. Также очень важно оценить свои возможности и ресурсы, которые необходимы для ребенка.

Реклама

«Кроме того, дети требуют ресурсов: временных, территориальных, финансовых и так далее. Есть ли они у семьи?» — отметила Полина Малахова.

Авторы: