29 ноября 2023, 16:50
Психолог Малахова посоветовала хвалить детей за успехи для развития самостоятельности
Психолог Полина Малахова рассказала, как приучить дошкольника к самостоятельности. В этом вопросе родители совершают распространенную ошибку, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».
«Взрослые часто делают что-то за ребенка просто потому, что так быстрее и лучше», — объяснила специалист.
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Она посоветовала давать детям самим заниматься различными делами и выделять на это запас времени. Также важно демонстрировать собственный пример и хвалить за успехи.
Дети
психология
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