Психолог Малахова объяснила тягу подростков к провокационному поведению

Психолог Полина Малахова прокомментировала «ЛГБТ-танец», который исполнили 10-классники в Екатеринбурге. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Она пояснила, что стремление подростков к провокационным выходкам абсолютно естественно для их возраста.

«Подростки часто ведут себя провокационным образом, прощупывают границы и нормы дозволенного — это задача их возраста», — рассказала Малахова.

Также она отметила, что несовершеннолетним следует объяснять возможные последствия их поведения. Например, директора лицея, где проходило выступление, могли уволить. К счастью, этого не случилось.