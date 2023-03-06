Общество 06 марта 2023, 16:33 Психолог Малахова объяснила, нормально ли быть «белой вороной»

Читать 360tv в

Зачастую человек может себя чувствовать непохожим на тех людей, которые его окружают. О том, нормально ли быть «белой вороной», рассказала психолог Полина Малахова в беседе с «ФедералПресс»

По словам специалиста, каждый человек индивидуален и обладает определенными особенностями. Кому-то под силу превратить их в свои преимущества, а кто-то будет считать себя изгоем.

Реклама

Психолог посоветовала позиционировать себя с чувством собственного достоинства, в этом случае окружающие примут человека за интересную личность.

Реклама